Наводили ракеты и УАБы на жилые дома Херсона: СБУ обезвредила антиукраинское "подполье"

Служба безопасности Украины продолжает искать и обезвреживать предателей. Ей удалось нейтрализовать антиукраинское "подполье", которое наводило российские ракеты и УАБы на Херсон.

Как отмечают в СБУ, это была многоэтапная спецоперация. Благодаря ей в Херсоне удалось нейтрализовать подпольный центр русской фсб.

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Задержали всех участников

Во время оперативных мероприятий сотрудники СБУ задержали всех троих участников вражеской группы. Они занимались корректировкой артиллерийских и ракетно-бомбовых атак по Херсону.

Именно по их координатам в конце сентября этого года оккупанты полностью разрушили в областном центре два частных жилых дома и еще пять повредили. В результате вражеского обстрела около 10 мирных жителей получили травмы разной степени тяжести,

– отмечают в СБУ.

Данные следствия указывают на то, что организатором и руководителем этого "подполья" был бывший предприниматель. Как только город захватили русские военные, он перешел на сторону врага.

Задержанные предатели наводили российские ракеты на Херсон / Фото СБУ

Он устроился "мастером" в оккупационную "Херсонскую железную дорогу России". Там коллаборант проводил технологические работы по движению эшелонов с военной техникой страны-террориста. Позже на него бросила глаз русская фсб, которая его и завербовала.

Как СБУ задерживала участников "подполья": смотрите видео

После освобождения города связался с "куратором"

Как только город освободили, он "залег на дно" на время. Впрочем, позже вышел со своим "куратором" на дистанционную связь. Последний находился на временно оккупированном Левобережье Херсона и давал ему задание.

Так, коллаборант создал собственную группу информаторов. Ее составляющей стали двое пророссийски настроенных жителей самого Херсона. Один из них во время оккупации города принимал участие в постановочных сюжетах для пропагандистского рупора "РИА Новости".

Как только вражескую группу удалось создать, ее участники определяли координаты компактной застройки и проживания граждан в Херсоне. Кроме того, их интересовали основные пункты базирования и маршруты передвижения Сил обороны как в областном центре, так и за его пределами. Все собранные данные они передавали оккупантам с помощью анонимных мессенджеров.

Итак, руководителю этой вражеской группы объявили о подозрении за пособничество государству-агрессору, а его приспешникам – за несанкционированное распространение информации о передвижении и размещении ВСУ.