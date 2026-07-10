Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Смотрите также Подозреваемому в избиении полицейских во время столкновения с ТЦК во Львове избрана мера пресечения
Что известно о задержании напавших на ТЦК участников?
Правоохранители еще четырех участников нападения на военнослужащих и правоохранителей, которое произошло 8 июля во Львове во время проведения мероприятий оповещения.
По данным следствия, среди задержанных – 21-летний и 45-летний жители Львова, а также двое 28-летних военнослужащих. Один из них, по информации правоохранителей, самовольно покинул воинскую часть.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
В ходе досудебного расследования установлено, что именно эти мужчины были одними из самых активных беспорядков. По версии следствия они блокировали движение служебного автомобиля военных, прыгали на нем и повредили транспортное средство.