Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Что известно о задержании напавших на ТЦК участников?

Правоохранители еще четырех участников нападения на военнослужащих и правоохранителей, которое произошло 8 июля во Львове во время проведения мероприятий оповещения.

По данным следствия, среди задержанных – 21-летний и 45-летний жители Львова, а также двое 28-летних военнослужащих. Один из них, по информации правоохранителей, самовольно покинул воинскую часть.

В ходе досудебного расследования установлено, что именно эти мужчины были одними из самых активных беспорядков. По версии следствия они блокировали движение служебного автомобиля военных, прыгали на нем и повредили транспортное средство.