Украл 90 миллионов гривен на закупке вооружения: СБУ и ОГП разоблачили экс-чиновника Минобороны

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора разоблачили экс-чиновника Минобороны. Подозреваемый украл 90 миллионов гривен на закупке противотанкового вооружения для украинских Вооруженных Сил.

Это вооружение играет ключевую роль в уничтожении бронетанковых вражеских групп, которые пытаются прорвать оборонительные позиции украинских войск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Что известно о деле экс-чиновника Минобороны

Военная контрразведка, следователи СБУ и Офис генпрокурора при содействии Министра обороны Украины разоблачили еще одну схему хищения средств, которой занималось предыдущее руководство Минобороны.

По материалам дела, фигуранты присвоили более 90 миллионов гривен на закупке бракованных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) для нужд фронта.

По результатам комплексных мероприятий в Киеве удалось разоблачить организатора сделки – бывшего руководителя одного из департаментов Минобороны и двух его сообщников из компании-подрядчика.

Как установило расследование, находясь в должности в течение 2022 – 2023 годов, он заключил государственный контракт на поставку противотанкового вооружения для ВСУ. Согласно заключенному договору, столичная оборонная компания должна была поставить военному ведомству очень необходимые ПТРК, которые должны были сразу направить на передовую.

Однако вместо современного вооружения подрядчики поставили заказчикам непригодные к использованию по назначению противотанковые установки, а полученные бюджетные средства вывели в тень. Стоит заметить, что выводы независимой экспертизы, которую инициировала СБУ, подтвердили неисправное тактико-техническое состояние ПТРК.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили экс-главе департамента Минобороны, бывшему руководителю компании-подрядчика и его заместителю о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, которое привело к тяжелым последствиям, присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и служебному подлогу, что привело к тяжелым последствиям.

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

К слову, ранее СБУ совместно с ОГП разоблачила действующего депутата Волынского областного совета, причастного к организации схемы незаконного выезда военнообязанных за границу. По данным следствия, депутат входил в преступную группу, которую возглавляла бывшая заместитель председателя Волынской ОВА. Ее ранее уже задержала СБУ.