СБУ и ПУМБ собирают на дальнобойные БПЛА "Морок" украинского производства: цель – 60 миллионов

Служба безопасности Украины совместно с банком ПУМБ объявили о новом сборе на беспилотники украинского производства. За донаты планируют приобрести 33 дальнобойных дрона "Морок".

Для этого необходимо собрать 60 миллионов гривен, сообщают организаторы. Отмечают, что первый взнос на сумму 32 миллиона гривен внес ПУМБ.

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Пылкие поздравления врагу: СБУ и ПУМБ открыли новый сбор на украинские дроны

Продолжается сбор на новые дальнобойные БПЛА "Морок" украинского производства, который объявила Служба безопасности Украины и банк ПУМБ. Как сообщают инициаторы сбора, запуск серийного производства этих дронов изменит ход войны.

ПУМБ объявляет сбор на новые украинские дальнобойные БпЛА "Морок" для Центра специальных операций "А" СБУ, в частности, для подразделения "Белый волк", которые смогут передавать поздравления врагам на расстояние до 800 километров. Наша цель – 60 миллионов гривен на производство 33 мощных дальнобойных "птичек" с поздравлениями для врага за каждый год нашей независимости, и еще один – авансом. Банк ПУМБ вносит свой первый взнос – 32 миллиона гривен. И приглашает всех украинцев, бизнес и международное сообщество присоединяться к горячим поздравлениям,

– говорится в сообщении.

Гарантом доставки "приветствия" адресатам выступает Служба безопасности Украины. "Благодаря поддержке украинцев мы не только обеспечим элитное подразделение спецназовцев средствами для борьбы с врагом, но и начинаем производство дальнобойных беспилотников "Морок", которые будут существенно влиять на ход войны. Это общая инвестиция в независимость и обороноспособность нашей страны. Присоединяйтесь, на www.pumbdonation.com.ua и ждите доставку поздравлений к адресатам!" – отмечают организаторы.

К слову, за донат от 1,8 миллиона гривен "птичка" станет вашим личным приветствием врагу. Вы сможете увидеть и подписать мощный "Морок" эксклюзивно. Внести вклад можно до 3 сентября 2023 года по следующим реквизитам:

БО "БФ МАРИКЕЙТ"

ЕГРПОУ 43532396

UA263348510000000026000217217

ПУМБ и СБУ открыли сбор на украинские беспилотники: смотреть видео