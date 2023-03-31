В последние дни на территории Лавры в столице нашего государства очень неспокойно, ведь священнослужители УПЦ Московского патриархата – или агенты ФСБ в рясах – не хотят покидать святыни монастыря. Что не удивительно, за Пашу "Мерседеса" и всех его верных собак уже вступилась российская пропагандистка Ольга Скабеева. Однако ее последние заявления просто-таки противоречат здравому смыслу, – информирует 24 Канал.
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Как в Украине процветал "сатанизм": свидетельство пациентки психиатрической клиники
Пока неизвестно, что могло настолько сильно травмировать Скабееву, но можно предположить, что это что-то серьезное. Потому что вряд ли адекватный человек начнет так уверенно врать об игре мощами в футбол, которую якобы организовали сотрудники украинских силовых органов.
В Украине теперь продемонстрировали уже настоящий сатанизм. Входят в дьявольский раж (бешенство – 24 Канал). Распространяется видео, на котором, как уверяют, сотрудники СБУ играют настольный футбол, внимание, мощами святых из Киево-Печерской Лавры,
– сказала она в эфире своей пропагандистской телепередачи.
Вместе с тем, по словам сумасшедшей, "технология не хитрая" – работники взяли кусочки мощей и прямо-таки "приклеили их скотчем к пластмассовым футболистам".
Скабеева лжет, что СБУ играет в настольный футбол мощами: смотрите видео с телеграм-каналов
Собственно, не очень понятно на кого рассчитан этот абсурд, однако можно предположить, что уж совсем отбитых граждан России, которых оставил здравый смысл после прихода к власти диктатора Путина – то есть очень давно.
Московских попов не могут выдворить из Лавры
- Следует признать, что кое в чем все-таки Скабеева была права. В Украине действительно есть слуги сатаны, однако находятся они на территории Киево-Печерского монастыря и называют себя, так сказать, "священниками УПЦ Московского патриархата".
- Еще несколько дней назад эти слуги дьявола должны были покинуть территорию святыни, однако, кажется, что так просто их оттуда не выдворить. Патриотическая молодежь даже собиралась под стенами соборов, чтобы призвать "священнослужителей" уйти.
- В то же время, наместник монастыря Паша "Мерседес" не теряет минуты, чтобы не наврать своим прихожанам. Скажем, по его словам, в 17:00, 31 марта неизвестные должны были начать штурм храмов. Однако уже очевидно, что этого не произошло.