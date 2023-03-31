В последние дни на территории Лавры в столице нашего государства очень неспокойно, ведь священнослужители УПЦ Московского патриархата – или агенты ФСБ в рясах – не хотят покидать святыни монастыря. Что не удивительно, за Пашу "Мерседеса" и всех его верных собак уже вступилась российская пропагандистка Ольга Скабеева. Однако ее последние заявления просто-таки противоречат здравому смыслу, – информирует 24 Канал.

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Пока неизвестно, что могло настолько сильно травмировать Скабееву, но можно предположить, что это что-то серьезное. Потому что вряд ли адекватный человек начнет так уверенно врать об игре мощами в футбол, которую якобы организовали сотрудники украинских силовых органов.

В Украине теперь продемонстрировали уже настоящий сатанизм. Входят в дьявольский раж (бешенство – 24 Канал). Распространяется видео, на котором, как уверяют, сотрудники СБУ играют настольный футбол, внимание, мощами святых из Киево-Печерской Лавры,

– сказала она в эфире своей пропагандистской телепередачи.

Вместе с тем, по словам сумасшедшей, "технология не хитрая" – работники взяли кусочки мощей и прямо-таки "приклеили их скотчем к пластмассовым футболистам".

Скабеева лжет, что СБУ играет в настольный футбол мощами: смотрите видео с телеграм-каналов

Собственно, не очень понятно на кого рассчитан этот абсурд, однако можно предположить, что уж совсем отбитых граждан России, которых оставил здравый смысл после прихода к власти диктатора Путина – то есть очень давно.

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