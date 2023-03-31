Останніми днями на території Лаври в столиці нашої держави дуже неспокійно, адже священнослужителі УПЦ Московського патріархату – або агенти ФСБ в рясах – не хочуть покидати святині монастиря. Що не дивно, за Пашу "Мерседеса" та усіх його вірних псів уже вступилася російська пропагандистка Ольга Скабєєва. Однак її останні заяви просто-таки суперечать здоровому глузду, – інформує 24 Канал.

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Поки невідомо, що могло настільки сильно травмувати Скабєєву, але можна припустити, що це щось серйозне. Бо навряд адекватна людина почне аж так впевнено брехати про гру мощами у футбол, яку нібито організували співробітники українських силових органів.

В Україні продемонстрували тепер вже справжній сатанізм. Входять у диявольський раж (шаленство – 24 Канал). Поширюється відео, на якому, як запевняють, працівники СБУ грають настільний футбол, увага, мощами святих з Києво-Печерської Лаври,

– сказала вона в ефірі своєї пропагандистської телепередачі.

Разом з тим, за словами божевільної, "технологія не хитра" – працівники взяли кусочки мощей та просто-таки "приклеїли їх скотчем до пластмасових футболістів".

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Власне, не дуже зрозуміло на кого розрахований цей абсурд, однак можна припустити, що на уже геть зовсім відбитих громадян Росії, яких полишив здоровий глузд після приходу до влади диктатора Путіна – тобто дуже давно.

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