Трактування Євангелія тут ні до чого

Для Кремля, а значить і для російської пропаганди війна проти України – "священна". Російська пропаганда сакралізує війну, не визнаючи Україну державою, а українців – окремою нацією.

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Московська церква в Україні роками займалась пропагандистською діяльністю, просуваючи у душі тих, хто щиро шукав Бога, російські політичні інтереси. Проти групи високопоставлених функціонерів московської церкви в Україні введено санкції РНБО – і ці санкції пов'язані із колабораціонізмом, а не з трактуванням Євангелія чи теологічними диспутами.

Вони відкрито підтримували російські збройні сили, окупантів та все, що пов'язане із російської агресією проти України. Коли мені кажуть, що УПЦ московського патріархату в Україні не підтримує російську агресію проти України, я завжди шукаю цьому підтвердження.

Наприклад, публічне засудження фігурантів санкційного списку РНБО за церковними процедурами на кшталт хоча б позбавлення адміністративних посад.

Але чомусь не знаходжу. Чому?

Тепер перейдемо до суто прагматичних, так би мовити, нерелігійних обставин.

Найгірший орендар

Російська церква, яка використовувала приміщення Київської Лаври, вважає себе їхнім власником, в якого щось "забирають". Але це не правда, це – російська пропаганда. З юридичної або господарської точки зору ніякий орендар ніколи не може вважати себе привілейованим. Право розпоряджатись майном має виключно його власник. Уявіть собі, що ви колись здали в оренду свою квартиру (в центрі Києва), а тепер не можете виселити звідти орендарів, бо вони носять ряси, залякують вас та погрожують карами Божими вашим дітям.

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"Привілей" московській церкві забезпечували колишні політичні керівники України, які дуже любили кланятись московським диктаторам. І весь цей галас – це галас насправді про привілеї та право впливу.

В Україні багато релігійних груп. Різні релігійні громади будують в Україні церкви, мечеті, молитовні будинки тощо – і завжди за гроші прихожан або меценатів.

Спільноті мусульман чомусь не приходить в голову вимагати щось від української держави – вони просто збирають гроші та будують мечеть.

Спільнота протестантів також вирішує свої побутові питання самостійно і за свій власний кошт.

Спільнота іноземців-хасидів здійснює паломництва в Україну, орендуючи житло та транспорт.

Максимум, що робить в цих питаннях держава – забезпечує законність, рівні права та безпеку. Саме так повинні бути організовані стосунки влади із церквами у світській державі.

Українська держава позбавляє російську церкву політичного привілею, роблячи її рівною всім іншим церквам та релігійним громадам.

Погодьтесь, це не забагато. Це навіть замало, враховуючи, що у самій Росії функціонери московського патріархату благословляють росіян на вбивства українців.

Російські наративи пішли в рух

Російська пропаганда разом із її спікерами у церковному вбранні відпрацьовує наратив про святий статус, власність та захист канонічних цінностей. Все це – в рамках мета-наративу про "священну війну".

Технологічно не відбувається нічого нового: "Радикальні праворадикали діють на території Києво-Печерської Лаври", "В Лаврі батюшка покропив сатаністських прозахідних журналістів святою водою", "комісія Мінкульту з поліцією не мають права для передачі корпусів Київської лаври у власність держави".

Глосарій типовий для російської пропаганди – "радикальні провокатори", "сатаністи". "Нацисти" вже розминаються на кромці поля.

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Ці ж самі терміни пропагандисти використовують для опису будь-яких подій в Україні, але тут "святості" картинці додає наявність людей у рясах. Ось так спроба "звільнити приміщення" у російській пропаганді виглядає як чергова "священна битва".

Але ні.

"Священний" привілей, який Росія разом зі своєю церквою створила для себе в Україні, обґрунтовує і привілей "старшого брата", і привілей метрополії, і право вважати свою думку щодо України вагомою.

Захист цих "російських привілеїв" – це захист інструментів "святого московського" впливу.

Але цих привілеїв вже не існує.