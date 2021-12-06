СБУ ищет свидетелей преступлений палача "Изоляции" Куликовского

Служба безопасности Украины продолжает следствие по делу против Дениса Куликовского – руководителя тюрьмы оккупантов "Изоляция". Сейчас правоохранители устанавливают пострадавших от пыток.

В начале ноября контрразведчики СБУ задержали в Киеве "Палыча" – руководителя донецкой пыточной "Изоляция". Именно под его руководством там издевались над украинцами.

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СБУ ищет свидетелей преступлений

В ведомстве обратились к людям, которых незаконно удерживали в "Изоляции". Тех, кто пострадал от преступных действий ее главы или был свидетелями этих фактов, просят сообщить об этом Главному следственному управлению СБУ.

"Палыч" лично пытал людей

Рассказать о преступлениях в пыточной "Изоляция" можно по телефонам: 044 255 50 69, 093 458 06 77 (с использованием мессенджеров WhatsApp, Signal, Viber, Telegram).

Правоохранители установили, что Куликовский руководил тюрьмой боевиков, которую обустроили на месте бывшего завода изоляционных материалов в оккупированном Донецке. Там оккупанты незаконно удерживали украинцев.

Именно по указаниям "Палыча", к людям применяли насилие и психологическое давление. По информации правоохранителей, он также лично принимал участие в пытках пострадавших.

Задержанному сообщили о подозрении по статьям о:

нарушении законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

участии в террористической группе или организации;

участии в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях;

получении и сокрытии людей с целью эксплуатации и с использованием принуждения и другой зависимости.

Руководителя "Изоляции" задержали в Киеве: что известно

По информации СМИ, 36-летний "Палыч" был женат, у него есть сын. Мужчина является уроженцем Донбасса, учился в сельской школе возле прифронтового Курахово. Его разыскивали еще с 2020 года.

В Министерстве внутренних дел рассказали о том, как готовились к задержанию Куликовского. Операцию готовили 1,5 года. Ранее уже удалось опросить более 150 пленных, переживших пытки в "Изоляции"

После задержания "Палыча" в Киеве донецкие боевики объявили его в розыск из-за "государственной измены". Также они обвиняют его в нанесении травм и увечий заключенным и убийстве.

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