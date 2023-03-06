БЭБ изъяла нефтепродукты "Укрнафты" и "Укртатнафты" почти на 800 миллионов

Детективы Бюро экономической безопасности Украины и сотрудники СБУ изъяли более 16 тысяч тонн бензина и дизельного горючего. Обыски провели на нефтебазах в Одесской и Черкасской областях.

Эти нефтебазы принадлежат нескольким обществам, аффилированным с известной финансово-промышленной группой. Более 3 тысяч горючего стоимостью 144 миллиона гривен уже арестовали, еще подготовлено ходатайство об аресте 13 тысяч тонн.

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Какая стоимость изъятых нефтепродуктов

Общая стоимость изъятой продукции составляет около 800 миллионов гривен. В БЭБ говорят, что акционерные общества нелегально сбывали топливо. Эти операции не отражались в налоговой отчетности. А дальше топливо реализовывалось по сети АЗС, конечно, без уплаты акцизного налога.

Нефтепродукты могут передать для ВСУ

Изъятые нефтепродукты заблокировали во избежание их нелегальной перепродажи. В Бюро экономической безопасности отметили: рассматривают возможность передачи горючего для ВСУ.

СБУ и БЭБ изъяли нефтепродуктов почти на 800 миллионов гривен / Фото СБУ, БЕБ

Что этому предшествовало