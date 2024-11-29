СБУ подтверждает, что является эффективной спецслужбой воюющей страны, – эксперт о новых арестах агентов

СБУ ежедневно арестовывает российских агентов и подтверждает, что является эффективной спецслужбой страны, которая находится в состоянии войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на политолога Алексея Голобуцкого. По мнению эксперта, россияне не могут создать постоянные агентурные группы в Украине.

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Агентов, с которыми они работают, СБУ обезвреживает быстрее, чем те успевают получить вознаграждение за свои преступления. Команда Малюка разгромила российские сети в первый год полномасштабного вторжения. И сейчас продолжает успешно выполнять работу по уничтожению новой российской агентуры,

– считает политолог.

"Важная статистика: все поджигатели авто военных задержаны. Служба не только воюет на фронте с оккупантами, но и эффективно обезвреживает внутренних врагов и подтверждает, что является эффективной спецслужбой воюющей страны", – подчеркивает эксперт.

Голобуцкий перечисляет десятки задержаний, которые СБУ осуществила только на этой неделе.

"Что объединяет всех фигурантов дел СБУ? Все они ближайшие годы проведут в украинских тюрьмах. А к предателям страны там, говорят, особое отношение", – резюмирует политолог.

Напомним, 29 ноября стало известно, что СБУ задержала корректировщика российских ударов по Николаеву.