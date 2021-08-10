Боевики планировали теракты в Украине: СБУ ликвидировала агентурную сеть – видео

На территории, подконтрольной украинской власти, российские боевики планировали организацию терактов. Служба безопасности Украины ликвидировала агентурную сеть.

Известно, что СБУ разоблачила псевдоспецслужбу, которая намеревалась подорвать одного из сотрудников организации. Она планировала и ряд других терактов.

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Кого разоблачила СБУ

Житель Северодонецка, которому 27 лет, занимался вербовкой украинцев в прифронтовой территории. Он поступил в "спецслужбы" временно оккупированных территорий еще в 2018 году. Уже в 2020 году мужчина получил паспорт псевдореспублики, а недавно – и российский паспорт.

Им руководили люди из России. Кураторы давали мужчине задачи, в частности он сформировал агентурную сеть. Разоблаченный житель Северодонецка осуществлял вербовку с помощью:

шантажа;

психологического давления;

угрозами физической расправы над родными;

лишения имущества.

Пророссийский "разведчик" 29 июля пытался взорвать сотрудника СБУ в Луганской области. Несмотря на его усилия, подразделения внутренней безопасности и контрразведки сорвали план и обнаружили агентов.

СБУ ликвидировала агентурную сеть: смотрите видео

Сотрудники СБУ 6 августа задержали украинского военного, который работал на российскую разведку. Он собирал секретную информацию в сфере обороны Украины.