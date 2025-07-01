СБУ ликвидировала экс-председателя оккупационной администрации Луганска Пилавова

3 июля днем ​​в Луганске раздался мощный взрыв. Позже стало известно, что он унес жизнь высокопоставленного оккупанта.

По данным источников 24 Канала в спецслужбах, 3 июля во временно оккупированном Луганске СБУ ликвидировала Манолиса Пилавова.

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Ликвидация очередного преступника

Манолис Пилавов – экс-председатель оккупационной администрации города с 2014 по 2023 год.

Пилавов был одним из идеологов так называемой Луганской народной республики, соратником гауляйтера Плотницкого, лично участвовал в свержении государственного строя.

С 2015 года так называемый глава администрации Луганска находился в розыске по статье 109 УКУ (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захват государственной власти), а с 2022 года – под украинскими санкциями.

"Окончательных "санкций" от СБУ не пережил", – подчеркнул источник.

Ликвидация Пилавова: смотрите видео

Заметим, что Пилавов погиб в результате подрыва взрывчатки. Напомним, что днем ​​в центре Луганска раздался мощный взрыв. Инцидент произошел неподалеку от краеведческого музея, где проходило открытие выставки о российской операции "Поток".