СБУ ликвидировала вооруженного киллера, готовившего резонансные убийства в Украине

СБУ ликвидировала киллера ГРУ России и задержала его подельников, готовивших резонансные убийства в Украине. Среди целей был советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко, а также россиянин Илья Богданов, с 2014 года воюющий за Украину.

Об этом сообщили в СБУ.

Что известно о деятельности очередных предателей?

Спецоперацию лично координировал первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад.

Во время нее была нейтрализована агентурно-боевая группа российской военной разведки и ликвидирован киллер. Тот с оружием сопротивлялся при задержании.

Более 10 других фигурантов взяты под стражу.

Для совершения убийств злоумышленники отслеживали адреса и маршруты передвижения военных и публичных лиц. Полученные данные они затем присылали руководителю группы.

Им оказался завербованный ГРУ России судебный эксперт из Полтавы. Он обобщал разведывательную информацию и передавал врагу.

После этого оккупанты напрямую передавали данные потенциальных жертв агенту-киллеру. Он был выходцем из временно оккупированной части территории Донецкой области, где прошел боевую подготовку на базе ГРУ и впоследствии был переправлен на подконтрольную Украине территорию.

Он должен был изготовить самодельные взрывные устройства (СВУ) и заложить их под авто или возле домов своих жертв. В случае "неудачного" подрыва киллер получил указание от куратора из РФ расстреливать пострадавших в упор,

– рассказали в СБУ.

Агенты России / Фото СБУ

Во время обысков у фигурантов изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, диктофоны, компьютерную технику и камеры видеонаблюдения с доказательствами работы на российские спецслужбы.

Успеха операции удалось достичь, в частности, благодаря агентурному проникновению в ряды врага. Источники СБУ выведены на подконтрольную территорию и находятся в безопасности.

Задержанные получили подозрения по фактам государственной измены, коллаборационистской деятельности, распространение информации о размещении ВСУ, подготовку к теракту, незаконное обращение с оружием и тому подобное.

Они сейчас под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

