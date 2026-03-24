СБУ ликвидировала вооруженного киллера, готовившего резонансные убийства в Украине
- СБУ ликвидировала киллера ГРУ России, который планировал резонансные убийства в Украине, и задержала более 10 его сообщников.
- Задержанные получили подозрения за государственную измену, коллаборационную деятельность и другие преступления, им грозит пожизненное заключение.
СБУ ликвидировала киллера ГРУ России и задержала его подельников, готовивших резонансные убийства в Украине. Среди целей был советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко, а также россиянин Илья Богданов, с 2014 года воюющий за Украину.
Об этом сообщили в СБУ.
Что известно о деятельности очередных предателей?
Спецоперацию лично координировал первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад.
Во время нее была нейтрализована агентурно-боевая группа российской военной разведки и ликвидирован киллер. Тот с оружием сопротивлялся при задержании.
Более 10 других фигурантов взяты под стражу.
Для совершения убийств злоумышленники отслеживали адреса и маршруты передвижения военных и публичных лиц. Полученные данные они затем присылали руководителю группы.
Им оказался завербованный ГРУ России судебный эксперт из Полтавы. Он обобщал разведывательную информацию и передавал врагу.
После этого оккупанты напрямую передавали данные потенциальных жертв агенту-киллеру. Он был выходцем из временно оккупированной части территории Донецкой области, где прошел боевую подготовку на базе ГРУ и впоследствии был переправлен на подконтрольную Украине территорию.
Он должен был изготовить самодельные взрывные устройства (СВУ) и заложить их под авто или возле домов своих жертв. В случае "неудачного" подрыва киллер получил указание от куратора из РФ расстреливать пострадавших в упор,
– рассказали в СБУ.
Агенты России / Фото СБУ
Во время обысков у фигурантов изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, диктофоны, компьютерную технику и камеры видеонаблюдения с доказательствами работы на российские спецслужбы.
Успеха операции удалось достичь, в частности, благодаря агентурному проникновению в ряды врага. Источники СБУ выведены на подконтрольную территорию и находятся в безопасности.
Задержанные получили подозрения по фактам государственной измены, коллаборационистской деятельности, распространение информации о размещении ВСУ, подготовку к теракту, незаконное обращение с оружием и тому подобное.
Они сейчас под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Другие дела СБУ
Недавно СБУ задержала агента, который работал на ФСБ России и разведку пограничной службы Беларуси. Тот собирал информацию о дислокации украинских сил. Его задержали на Харьковщине.
А в Ровно разоблачили россиянина, который выдавал себя за оппозиционера, а тем временем работал на российские спецслужбы. Мужчину поймали как раз тогда, когда тот фотографировал секретные документы.