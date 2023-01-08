Если вы думаете, что о кроликах мы здесь пошутили, то отнюдь нет. У них была очень ответственная миссия, которая позволила пополнить ряды "двухсотых" врагов.

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Кроли выманили врага

Вы не поверите, но ушастые буквально выманили врага под снайперский огонь. Так что сотрудники СБУ с винтовками эффективно выполнили свою работу, убрав по меньшей мере двух русских захватчиков.

При отработке вражеских позиций на передовой боевые кролики, натренированные в секретных лабораториях украинской спецслужбы, выманили на себя группу россиян,

– отмечают в СБУ.

В ведомстве добавляют, что враг попал под прицельный огонь снайперской группы ЦСО "А" СБУ. Были двое оккупантов, и нет. Заметим, что удалось не только проделать работу по целям. Сводной группе удалось возвратиться на свою базу без потерь. Так сказать, ни один хвостик не пострадал.

Кролики помогли СБУ уничтожить врага: смотрите видео

Оккупанты становятся на те же грабли

Заметим, что поздно вечером 7 января произошло прилет в общежитие медицинского университета в Рубежном. Там, собственно, жили мобилизованные. По предварительным данным, ликвидировано 14 бойцов. Что касается раненых, то соответствующая информация отсутствует.

Интересно, что тогда же в сети сообщалось о том, что слышали мощный взрыв возле местного суда. Он, собственно, и расположен недалеко от этого же общежития. Так что можем с уверенностью сказать, что история с Макеевкой и ПТУ-19 врага ничего не научила.

К слову, потери врага растут безумными темпами. По состоянию на утро 8 января удалось ликвидировать 111 170 российских захватчиков. Причем за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 430 бойцов.

Меньше в оккупантов теперь и техники. В металлолом уже удалось превратить 3069 танков, 6130 боевых бронированных машин, 2065 артиллерийских систем, 431 РСЗО, 217 средств ПВО, 285 самолетов, 272 вертолета, 1849 БпЛА, 723 крылатые ракеты, 16 судов, 4801 автомобилей и автоцистерн и 183 единицы специальной техники.