Якщо ви думаєте, що про кролів ми тут пожартували, то аж ніяк ні. У них була надзвичайно відповідальна місія, яка дозволила поповнити лави "двохсотих" ворогів.

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Кролі виманили ворога

Ви не повірите, але вухасті буквально виманили ворога під снайперський вогонь. Тож співробітники СБУ з гвинтівками ефективно виконали свою роботу, прибравши щонайменше двох російських загарбників.

Під час відпрацювання ворожих позицій на передовій бойові кролі, натреновані в секретних лабораторіях української спецслужби, виманили на себе групу росіян,

– зазначають у СБУ.

У відомстві додають, що ворог потрапив під прицільний вогонь снайперської групи ЦСО "А" СБУ. Були двоє окупантів, і нема. Зауважимо, що вдалося не лише виконати роботу по цілях. Зведеній групі вдалося повернутися на свою базу без втрат. Так би мовити, жоден хвостик не постраждав.

Кролики допомогли СБУ знищити ворога: дивіться відео

Окупанти стають на ті ж граблі

Зауважимо, що пізно ввечері 7 січня стався приліт у гуртожиток медичного університету у Рубіжному. Там, власне, мешкали мобілізовані. За попередніми даними, ліквідовано 14 бійців. Щодо поранених, то відповідна інформація наразі відсутня.

Цікаво, що тоді ж у мережі повідомляли про те, що чули потужний вибух біля місцевого суду. Він, власне, і розташований неподалік цього ж гуртожитку. Тож можемо з упевненістю сказати, що історія з Макіївкою та ПТУ-19 ворога нічого не навчила.

До слова, втрати ворога ростуть шаленими темпами. Станом на ранок 8 січня вдалося ліквідувати 111 170 російських загарбників. Причому за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 430 бійців.

Менше в окупантів тепер і техніки. На брухт уже вдалося перетворити 3069 танків, 6130 бойових броньованих машин, 2065 артилерійських систем, 431 РСЗВ, 217 засобів ППО, 285 літаків, 272 гелікоптери, 1849 БпЛА, 723 крилаті ракети, 16 суден, 4801 автомобілі й автоцистерни та 183 одиниці спеціальної техніки.