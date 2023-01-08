Росіяни не вчаться на власних помилках. Вони продовжують чималими групами переховуватися у цивільних спорудах. Але ефективна робота ЗСУ та розвідки допомагає їх викурити.

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Окупантів "викурили" на Луганщині

Як зазначають у СтратКомі, стався приліт у гуртожиток медичного університету. В нього якраз і заселилися російські військові. За попередньою інформацією, вдалося ліквідувати 14 окупантів.

14 "чмобіків" вдяглися в дуже гарні та модні чорні пакети, кількість поранених наразі невідома,

– зазначають у повідомленні.

Зауважимо, що пізно ввечері 7 січня у місцевих телеграм-каналах писали про потужний прильот у районі суду. В тому районі і розташований гуртожиток медичного університету. Тож не виключаємо, що саме про цей випадок і повідомляли у мережі.

До слова, неспокійно було вчора ввечері ще й тому, що в окупантів буцімто стався вибух на магістральному газопроводі на Луганщині.

У Лутугиному стався вибух

У місцевих пабліках повідомили, що через це довелося весь район відключити від газопостачання. Мовиться про 13 тисяч абонентів. На той момент було відомо, що до усунення наслідків вибуху без блакитного палива залишилися мешканці:

Лутугиного,

Білоріченська,

Георгіївки,

Леніна,

Успенки,

Врубівського,

Челюскінця,

Лісного,

Розкішного.

Невдовзі пабліки рясніли повідомленнями про те, що на місце події прибули фахівці з "Луганськгазу". Також до газогону приїхав навіть сам керівник підприємства.

Партизани підірвали залізничне полотно

Зауважимо, що окупанти продовжують стикатися з проблемами. Так, 6 січня підірвали залізничне полотно, яке сполучає Луганськ та Лантратівку. Сталося це поблизу Щастя. Наробити клопоту російським військам вдалося завдяки саморобному вибуховому пристрою.

Слід розуміти, що цей відтинок важливий для окупантів. Його ворог використовував для транспортування:

військової техніки;

особового складу;

боєкомплекту.

Тож місцеві партизани виконали ювелірну роботу. Своїми діями вони не лише наближають Луганщину до дати її звільнення з-під окупації. Вони ще й роблять усе можливе, щоб ми якомога швидше перемогли загарбників.