Россияне не учатся на своих ошибках. Они продолжают немалыми группами укрываться в гражданских сооружениях. Но эффективная работа ВСУ и разведки помогает их выкурить.
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Оккупантов "выкурили" в Луганской области
Как отмечают в СтратКоме, произошел прилет в общежитие медицинского университета. У него как раз и заселились русские военные. По предварительной информации, удалось ликвидировать 14 оккупантов.
14 "чмобиков" оделись в очень красивые и модные черные пакеты, количество раненых пока неизвестно,
– отмечают в сообщении.
Заметим, что поздним вечером 7 января в местных телеграм-каналах писали о мощном прилете в районе суда. В этом районе и расположено общежитие медицинского университета. Не исключаем, что именно об этом случае и сообщали в сети.
К слову, неспокойно было вчера вечером еще и потому, что у захватчиков якобы произошел взрыв на магистральном газопроводе в Луганской области.
В Лутугино произошел взрыв
В местных пабликах сообщили, что из-за этого пришлось весь район отключить от газоснабжения. Речь идет о 13 тысячах абонентов. На тот момент было известно, что до устранения последствий взрыва без голубого топлива остались жители.
- Лутугино,
- Белореченска,
- Георгиевки,
- Ленина,
- Успенки,
- Врубовского,
- Челюскинца,
- Лесного,
- Роскошного.
Вскоре паблики пестрили сообщениями, что на место происшествия прибыли специалисты из "Луганскгаза". Также к газопроводу приехал даже сам руководитель предприятия.
Партизаны взорвали железнодорожное полотно
Заметим, что оккупанты продолжают сталкиваться с проблемами. Так, 6 января взорвали железнодорожное полотно, которое соединяет Луганск и Лантратовку. Случилось это вблизи Счастья. Доставить хлопоты российским войскам удалось благодаря самодельному взрывному устройству.
Следует понимать, что этот отрезок важен для оккупантов. Его враг использовал для транспортировки:
- военной техники;
- личного состава;
- боекомплекта.
Поэтому местные партизаны проделали ювелирную работу. Своими действиями они не только приближают Луганщину к дате освобождения из-под оккупации. Они еще и делают все возможное, чтобы мы поскорее победили захватчиков.