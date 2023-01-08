Россияне не учатся на своих ошибках. Они продолжают немалыми группами укрываться в гражданских сооружениях. Но эффективная работа ВСУ и разведки помогает их выкурить.

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Оккупантов "выкурили" в Луганской области

Как отмечают в СтратКоме, произошел прилет в общежитие медицинского университета. У него как раз и заселились русские военные. По предварительной информации, удалось ликвидировать 14 оккупантов.

14 "чмобиков" оделись в очень красивые и модные черные пакеты, количество раненых пока неизвестно,

– отмечают в сообщении.

Заметим, что поздним вечером 7 января в местных телеграм-каналах писали о мощном прилете в районе суда. В этом районе и расположено общежитие медицинского университета. Не исключаем, что именно об этом случае и сообщали в сети.

К слову, неспокойно было вчера вечером еще и потому, что у захватчиков якобы произошел взрыв на магистральном газопроводе в Луганской области.

В Лутугино произошел взрыв

В местных пабликах сообщили, что из-за этого пришлось весь район отключить от газоснабжения. Речь идет о 13 тысячах абонентов. На тот момент было известно, что до устранения последствий взрыва без голубого топлива остались жители.

Лутугино,

Белореченска,

Георгиевки,

Ленина,

Успенки,

Врубовского,

Челюскинца,

Лесного,

Роскошного.

Вскоре паблики пестрили сообщениями, что на место происшествия прибыли специалисты из "Луганскгаза". Также к газопроводу приехал даже сам руководитель предприятия.

Партизаны взорвали железнодорожное полотно

Заметим, что оккупанты продолжают сталкиваться с проблемами. Так, 6 января взорвали железнодорожное полотно, которое соединяет Луганск и Лантратовку. Случилось это вблизи Счастья. Доставить хлопоты российским войскам удалось благодаря самодельному взрывному устройству.

Следует понимать, что этот отрезок важен для оккупантов. Его враг использовал для транспортировки:

военной техники;

личного состава;

боекомплекта.

Поэтому местные партизаны проделали ювелирную работу. Своими действиями они не только приближают Луганщину к дате освобождения из-под оккупации. Они еще и делают все возможное, чтобы мы поскорее победили захватчиков.