Разворовывал миллионы на закупке бронежилетов: чиновнику "Укрэнерго" сообщили о подозрении

СБУ и НАБУ разоблачили бывшего главу Департамента Укрэнерго. Он разворовывал бюджетные средства на закупки бронежилетов

Так, разоблачили на коррупции бывшего высокопоставленного чиновника ЧАО НЭК "Укрэнерго". Об этом говорится в сообщениях пресс-служб СБУ и НАБУ.

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СБУ и НАБУ разоблачили бывшего главу Департамента Укрэнерго

Как рассказали в СБУ, речь идет об экс-руководителе одного из Департаментов госпредприятия, который весной 2022 года организовал закупку бронежилетов для сотрудников энергокомпании по искусственно завышенной стоимости.

Для реализации сделки бывший чиновник привлек аффилированную коммерческую структуру, которая даже не имеет разрешительных документов и лицензий на производство военной амуниции. Кроме этого, "подрядчики" никогда не занимались изготовлением бронежилетов,

– говорится в сообщении.

У этой фирмы экс-чиновник "Укрэнерго" приобрел за государственные средства партию соответствующего снаряжения по вдвое завышенной сумме. Таким образом это привело к бюджетным убыткам в более чем 10 миллионов гривен.

Уже бывшему чиновнику "Укрэнерго" сообщено о подозрении по статье о злоупотреблении властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В частности, продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

. Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Накануне НАБУ и САП разоблачили организованную группу на завладении денежными средствами "Укрзализныци" во время ремонта путевых машин. В результате этого "Укрзализныця" понесла убытки на сумму более 17 миллионов гривен.