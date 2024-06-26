Так, викрили на корупції колишнього високопосадовця ПрАТ НЕК "Укренерго". Про це йдеться у повідомленнях пресслужб СБУ та НАБУ.

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СБУ та НАБУ викрили колишнього очільника Департаменту Укренерго

Як розповіли в СБУ, йдеться про екскерівника одного з Департаментів держпідприємства, який навесні 2022 року організував закупівлю бронежилетів для співробітників енергокомпанії за штучно завищеною вартістю.

Для реалізації оборудки колишній посадовець залучив афілійовану комерційну структуру, яка навіть не має дозвільних документів та ліцензій на виробництво військової амуніції. Крім цього, "підрядники" ніколи не займались виготовленням бронежилетів,

– йдеться в повідомленні.

У цієї фірми експосадовець "Укренерго" придбав за державні кошти партію відповідного спорядження за удвічі завищеною сумою. Таким чином це призвело до бюджетних збитків у понад 10 мільйонів гривень.

Вже колишньому чиновнику "Укренерго" повідомлено про підозру за статтею про зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Зокрема, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі.

Важливо. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Напередодні НАБУ і САП викрили організовану групу на заволодінні грошовими коштами "Укрзалізниці" під час ремонту колійних машин. Внаслідок цього "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму понад 17 мільйонів гривень.