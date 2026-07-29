Об этом сообщили в СБУ.

Как СБУ нанесла удар по "Лукойл-Пермнафтооргсинтезу"?

Украинские защитники сообщили о нанесении удара по инфраструктуре российского НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", расположенного более чем в 1500 километрах от Украины.

В СБУ отметили, что операция была проведена в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала России.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России мощностью почти 13 миллионов тонн в год. Он обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и потребности вражеской армии,

– заявили в СБУ.