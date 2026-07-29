Про це повідомили в СБУ.

Як СБУ уразила "Лукойл-Пермнафтооргсинтез"?

Українські захисники повідомили про ураження інфраструктури російського НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", який розташований більш ніж за 1500 кілометрів від України.

В СБУ зазначили, що операцію провели в межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.

"Лукойл-Пермнафтооргсинтез" – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії потужністю майже 13 мільйонів тонн на рік. Він забезпечує пальним як цивільний сектор, так і потреби ворожої армії,

– заявили в СБУ.