Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Які об'єкти вдалося уразити СБУ?

Військові розповіли про успішне ураження танкера російського "тіньового флоту" Avero у Чорному морі та трьох нафтобаз у Ставропольському краї Росії. У спецслужбі зазначили, що операції проведено в межах виконання завдань президента Володимира Зеленського зі зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора.

За даними СБУ, танкер Avero використовувався для транспортування російської сирої нафти в обхід нафтового ембарго країн G7 та ЄС, зокрема до Китаю та Індії. Судно, яке перебуває під українськими санкціями, було уражене морським дроном СБУ "Мамай". Це вже четвертий танкер класу Suezmax із російського "тіньового флоту", який спецслужба уразила за останні десять днів.

Крім того, українські безпілотники завдали ударів по трьох нафтобазах у Ставропольському краї, що розташовані приблизно за 600 кілометрів від державного кордону України. Внаслідок атаки на всіх об'єктах виникли масштабні пожежі, зафіксовано вибухи та займання резервуарів із паливно-мастильними матеріалами.

У СБУ наголосили, що такі удари ускладнюють експорт російської нафти, скорочують надходження до бюджету країни-агресора та послаблюють можливості російської армії забезпечувати війська паливом.