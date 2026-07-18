Про це пише СБУ.
Скільки окупантів ліквідовано?
Бійці "Альфи" завдають Росії як болючих далекобійних ударів по військових цілях, так і щодня зменшують її живу силу на всіх напрямках фронту.
Лише за перше півріччя 2026 року вони ліквідували та уразили понад 50 000 російських окупантів.
І ця цифра продовжує щодня зростати,
– зауважують в СБУ.
Зокрема, за останній тиждень спецпризначенці ліквідували ще майже 1 300 росіян.
Ліквідація окупантів: дивіться відео
Нагадаємо, що 18 липня Генштаб повідомив про ліквідацію ще 1420 окупантів, 1 літака, 6 засобів ППО та багато іншої техніки.