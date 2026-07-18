Про це пише СБУ.

Скільки окупантів ліквідовано?

Бійці "Альфи" завдають Росії як болючих далекобійних ударів по військових цілях, так і щодня зменшують її живу силу на всіх напрямках фронту.

Лише за перше півріччя 2026 року вони ліквідували та уразили понад 50 000 російських окупантів.

І ця цифра продовжує щодня зростати,

– зауважують в СБУ.

Зокрема, за останній тиждень спецпризначенці ліквідували ще майже 1 300 росіян.

Ліквідація окупантів: дивіться відео

Нагадаємо, що 18 липня Генштаб повідомив про ліквідацію ще 1420 окупантів, 1 літака, 6 засобів ППО та багато іншої техніки.