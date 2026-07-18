Про це повідомили у Генштабі.

Які втрати у Росії станом на 18 липня?

особового складу – близько 1 427 410 (+1 420) осіб;

танків – 12 151 (+3);

бойових броньованих машин – 24 956 (+10);

артилерійських систем – 46 169 (+85);

РСЗВ – 1 946 (+3);

засобів ППО – 1 502 (+6);

літаків – 438 (+1);

гелікоптерів – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 414 798 (+1 914);

наземних робототехнічних комплексів – 1 943 (+11);

кораблів/катерів – 34 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 121 742 (+526);

спеціальної техніки – 4 428 (+4);

крилатих ракет – 4 914 (+5).



Втрати Росії у війні станом на 18 липня / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що СБУ знищила російський стратегічний бомбардувальник Ту-95 на аеродромі в Енгельсі, який використовувався для ракетних ударів по Україні. Крім того, Сили оборони завдали ударів по об'єктах російської нафтової галузі та цілях на тимчасово окупованих територіях, щоб збільшити ціну агресії для Росії.