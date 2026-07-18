Про це повідомили у Генштабі.

Які втрати у Росії станом на 18 липня?

  • особового складу – близько 1 427 410 (+1 420) осіб;
  • танків – 12 151 (+3);
  • бойових броньованих машин – 24 956 (+10);
  • артилерійських систем – 46 169 (+85);
  • РСЗВ – 1 946 (+3);
  • засобів ППО – 1 502 (+6);
  • літаків – 438 (+1);
  • гелікоптерів – 354 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 414 798 (+1 914);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 943 (+11);
  • кораблів/катерів – 34 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 121 742 (+526);
  • спеціальної техніки – 4 428 (+4);
  • крилатих ракет – 4 914 (+5).

Втрати Росії у війні станом на 18 липня / Інфографіка Генштабу
Втрати Росії у війні станом на 18 липня / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що СБУ знищила російський стратегічний бомбардувальник Ту-95 на аеродромі в Енгельсі, який використовувався для ракетних ударів по Україні. Крім того, Сили оборони завдали ударів по об'єктах російської нафтової галузі та цілях на тимчасово окупованих територіях, щоб збільшити ціну агресії для Росії.