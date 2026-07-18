Об этом сообщили в Генштабе.

Каковы потери России по состоянию на 18 июля?

личного состава – около 1 427 410 (+1 420) человек;

танков – 12 151 (+3);

боевых бронированных машин – 24 956 (+10);

артиллерийских систем – 46 169 (+85);

РСЗО – 1 946 (+3);

средств ПВО – 1 502 (+6);

самолетов – 438 (+1);

вертолетов – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 414 798 (+1 914);

наземных робототехнических комплексов – 1 943 (+11);

кораблей/катеров – 34 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 121 742 (+526);

специальной техники – 4 428 (+4);

крылатых ракет – 4 914 (+5).



Потери России в войне по состоянию на 18 июля / Инфографика Генштаба

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил, что СБУ уничтожила российский стратегический бомбардировщик Ту-95 на аэродроме в Энгельсе, который использовался для ракетных ударов по Украине. Кроме того, Силы обороны нанесли удары по объектам российской нефтяной отрасли и целям на временно оккупированных территориях, чтобы повысить цену агрессии для России.