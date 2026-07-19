СБУ нанесла удар сразу по 3 нефтебазам в Ставропольском крае и по танкеру "теневого флота" России

Служба безопасности Украины провела новую серию успешных спецопераций, нанеся удар по танкеру российского "теневого флота" и трем нефтебазам в Ставропольском крае. В результате атак на объектах возникли масштабные пожары, а российская нефтяная логистика понесла новые потери.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Какие объекты удалось поразить СБУ?

Военные рассказали об успешном поражении танкера российского "теневого флота" Avero в Черном море и трех нефтебаз в Ставропольском крае России. В спецслужбе отметили, что сделки проведены в рамках выполнения задач президента Владимира Зеленского по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора.

По данным СБУ, танкер Avero использовался для транспортировки российской сырой нефти в обход нефтяного эмбарго стран G7 и ЕС, в частности, в Китай и Индию. Судно, находящееся под украинскими санкциями, было поражено морским дроном СБУ "Мамай". Это уже четвертый танкер класса Suezmax из российского "теневого флота", который поразила спецслужба за последние десять дней.

Кроме того, украинские беспилотники нанесли удары по трем нефтебазам в Ставропольском крае, расположенным примерно в 600 километрах от государственной границы Украины. В результате атаки на всех объектах возникли масштабные пожары, зафиксированы взрывы и воспламенение резервуаров с горюче-смазочными материалами.

В СБУ подчеркнули, что такие удары усложняют экспорт российской нефти, сокращают поступление в бюджет страны-агрессора и ослабляют возможности российской армии снабжать войска топливом.