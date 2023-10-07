Минуснули гордость России: СБУ навела HIMARS на российский "Солнцепек"

Российским оккупантам продолжают наносить колоссальные потери. СБУ сообщила, что удалось навести HIMARS на российский "Солнцепек". Кроме того, опубликовали эпическое видео.

В СБУ заявили, что позицию "Солнцепека" – тяжелой огнеметной системы и гордости российского ВПК – зафиксировали сотрудники Запорожского управления СБУ. Оккупанты хотели нанести удар по позициям украинских воинов, идущих в контрнаступление на Запорожском направлении.

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Но благодаря координации сотрудников Службы безопасности и артиллеристов ВСУ ТОС-1А "Солнцепек" уничтожили вместе с экипажем и полным боекомплектом,

– говорится в сообщении.

Все завершилось почти праздничным салютом. В сети показали эпические кадры, как пылает российский "Солнцепек".

СБУ уничтожила "Солнцепек": смотрите видео СБУ

Потери россиян

Российские оккупанты терпят колоссальные потери. По состоянию на 7 октября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 281,7 тысячи захватчиков. Кроме того, удалось "минуснуть" немало вражеской техники. Не обошлось и без существенных убытков для Черноморского флота страны-террористки. Его оттесняют с временно оккупированного Крыма. Российским захватчикам показывают, что у них осталось совсем мало времени на захваченных территориях.