Это фейк, – СБУ об информации по разоблачению "агента украинских спецслужб" в России

В Службе безопасности Украины опровергли информацию ФСБ о якобы разоблачении "агента украинских спецслужб". Спецслужба не может осуществлять свою деятельность за рубежом.

Да, информация о задержании вроде агента – это фейк. Об этом 24 каналу рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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У нас в законодательстве четко прописано, что СБУ – это спецслужба, которая действует исключительно на территории Украины,

– заметил представитель.

Дехтяренко подчеркнул, что СБУ даже не имеет мандата, чтобы действовать за рубежом.

Действительно ли ФСБ задержала украинца Алексея Семеняка

Российская спецслужба обнародовала видео задержания. Вероятно, речь шла об эксперте по кибербезопасности Алексее Семеняке. В Москве убеждали якобы мужчина уже покинул Россию и не сможет вернуться в нее в течение 25 лет.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко отметил, что информацию о задержании якобы Семеняки еще проверяют.

Что говорили в России о задержании