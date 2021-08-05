СБУ назвала причину смерти экс-главы ведомства Марчука
Источник:СБУ
Первый глава Службы безопасности Украины ушел из жизни 5 августа. Выяснилось, что все из-за осложнений коронавируса.
Почему умер Марчук
COVID-19 обострил заболевания, которые были у бывшего премьер-министра. Он спровоцировал у Марчука острую сердечно-легочную недостаточность.
Важно Умер Евгений Марчук – бывший премьер Украины и первый глава СБУ
Роль Евгения Марчука в построении государства Украина трудно переоценить. С ним связано становление СБУ как органа, который защищает нацбезопасность Украины. Он возглавлял правительство, был генералом армии и представлял Украину в ТКГ,
– отметили в СБУ.
Глава СБУ Иван Баканов, руководство и весь коллектив выразили глубокие соболезнования родным и близким Евгения Кирилловича: "Это большая потеря для Украины".Обратите внимание! На смерть Марчука уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что именно благодаря первому премьер-министру удалось установить "тишину" на Донбассе. Глава государства выразил искренние соболезнования семье умершего.
Что известно о первом главе СБУ
Источник: Википедия
- Евгений Марчук начал политическую карьеру в 1963 году в Комитете государственной безопасности УССР.
- В 1991 году он стал первым главой СБУ, а в 1995 году – премьер-министром Украины.
- В июне 2003 года политика назначили министром обороны. Однако в сентябре 2004 года его отправили в отставку.
- На парламентских выборах 2006 года Марчук был главой именного блока "Евгений Марчук – Единство", однако его политсила получила лишь 0,06% голосов избирателей.
- В 2008 году президент Виктор Ющенко назначил политика своим советником.
- Через 10 лет Марчук стал представителем Украины в Трехсторонней контактной группе. В мае 2019 года он ушел с должности.