СБУ не просила внести Басту в "черный список", – Минкульт

В Министерстве культуры заявили, что в последнее время не получали представления от СБУ о внесении российского рэпера Басты в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

В МКИП отметили, что "информация, относительно наличия такого обращения в медиа – не соответствует действительности". А в случае поступления запроса от Службы безопасности обязательно рассмотрят его в установленном порядке.

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Учитывая большое количество запросов на информацию о внесении российского исполнителя Басты в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, Министерство культуры и информационной политики сообщает об отсутствии соответствующего представления от Службы безопасности Украины,

– говорится в сообщении.

В Минкульте напомнили, что вносят изменения в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании представления от:

Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Службы безопасности Украины;

Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству, полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки Министерство культуры не наделено. МКИП осуществляет обнародование перечня и обновление.

Баста и запрет въезжать в Украину: что известно

Еще в сентябре 2017 года СБУ сообщила рэперу о запрете въезда на территорию нашего государства. Говорилось о 3-летнем сроке.

К такому шагу прибегли из-за того, что исполнитель незаконно пересекал границу Украины во время посещения оккупированного Крыма с концертами.

В 2018 году Министерство культуры внесло его в список иностранных деятелей культуры, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Сведения в Перечень своевременно и оперативно обновляются, с ними можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики Украины в рубрике "ООС" подрубрике "Информация".

Стоит заметить, что в сентябре 2020 года "крымнашиста" Басу изъяли из "черного списка". В 2021 году он приехал в Киев, где на улице один из прохожих спросил артиста "чей Крым?", тогда охрана рэпера напала на мужчину.

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