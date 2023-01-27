Российские хакеры едва не получили доступ к камерам в многоэтажках: СБУ их нейтрализовала

Российские хакеры пытались совершить атаку на электронные системы жилищной инфраструктуры. Произошло это в одном из приграничных регионов Украины.

К счастью, их успешно нейтрализовали киберспециалисты СБУ. Там также предупредили, что подобные атаки неприятеля могут случаться и в будущем.

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Какую цель преследовали российские хакеры

По данным СБУ, через Wi-Fi сеть многоквартирных домов хакеры хотели дистанционно подключиться к системе видеонаблюдения за территорией жилых комплексов, близлежащими автомобильными дорогами и т.д. Таким образом, они планировали иметь скрытый канал для сбора информации о ситуации в городе.

Также агрессора интересовали сведения о адресах проживания украинских правоохранителей и возможном перемещении военной техники.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение и своевременно разоблачили попытку оккупантов проводить разведывательно-подрывную деятельность в приграничном регионе,

– заверили в СБУ.

Кто стоит за хакерской атакой

По оперативным данным, к кибератаке причастна подконтрольная спецслужбам России хакерская группировка из России, специализирующаяся на изломах электронных систем инфраструктурных объектов.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 361 о несанкционированном вмешательстве в работу информационных (автоматизированных) коммуникационных сетей.

Продолжаются комплексные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности,

– добавили в СБУ.

Добавим, что украинские хакеры тоже не забывают о борьбе с врагом. Так, в новогоднюю ночь в телеграмм-канале добровольческой группы появился краткий отчет со списком российских городов, чьи сайты были сломаны и демонстрировали приветствие Владимира Зеленского.

За этим стоит IT-Армия Украины – добровольческое объединение хакеров и других компьютерных специалистов, занимающихся противодействием российской агрессии в киберпространстве. Группа производит регулярные кибератаки на ресурсы врага, перекрывая денежные потоки, дестабилизируя работу важных для врага сервисов и распространяя информацию о войне в Украине.