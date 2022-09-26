СБУ обезвредила в Одессе группировку подсанкционного "вора в законе" по прозвищу "Антимос"
Источник:СБУ
В Одессе СБУ обезвредила преступную группировку Сухумо-Кутаисского клана. Участники банды терроризировали жителей Юга и выбивали деньги из местных предпринимателей. Не обошлось без похищений и пыток.
Деятельность банды координировал один из криминальных авторитетов – "вор в законе" по прозвищу "Антимос". Удалось задержать троих участников, среди которых и действующий милиционер.
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Банда "Антимоса": что известно
"Антимос" руководил бандой из одной из стран Ближнего Востока. Въезжать в Украину не мог: попал в санкционный список СНБО.
По данным следствия, участники банды причастны к похищению и пыткам людей для дальнейшего выкупа. Вырученные деньги использовали для наполнения "воровской кассы". А еще поддержки осужденных приспешников в тюрьме.
Также преступники выбивали деньги из местных предпринимателей. Если они отказывались платить, к ним применяли психологическое давление и насилие. От одного из предпринимателей потребовали 200 тысяч долларов.
Среди участников банды и одесситы. В том числе и те, кого раньше привлекали к ответственности за тяжкие преступления.
СБУ задержала троих активных участников
Правоохранители предотвратили разбой, задокументировали преступные действия группировки и задержали трех активных участников.
Задержание членов преступной группировки / Фото СБУ
В ходе обысков у задержанных обнаружили:
- реактивную противотанковую гранату;
- пистолет Макарова;
- боевую гранату;
- патроны к стрелковому оружию разного калибра.
Напомним, недавно правоохранители сообщили, что "Антимос" скончался на территории одного из государств Ближнего Востока.
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