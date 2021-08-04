В СБУ объяснили, почему заместителя погибшего Шишова не впускают в Украину

4 августа 2021 , 17:28
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Источник:

24 канал

Родиона Батулина, который является заместителем погибшего Виталия Шишова в организации "Белорусский дом в Украине" не впустили в Украину. Все потому, что ранее СБУ приняла в отношении его решение о запрете на въезд.

В СБУ объяснили 24 каналу, что Батулин может представлять угрозу национальной безопасности в Украине. Ведомство обладает аргументированными данными, которые на это указывают.

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В СБУ обратили внимание на радикальные взгляды Батулина

Там отметили, Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине. "В ходе этих акций удалось, в частности, предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения с правоохранителями", – добавили в СБУ.

Батулина не впустили в Украину: что известно

Заместитель председателя "Белорусского дома в Украине" выехал на территорию ЕС еще в июле из-за "вопросов, связанных с документами". Когда стало известно о смерти Шишова, тот сразу выехал обратно в Киев. Впрочем, в Украину его не впустили. На пункте пропуска "Устилуг" пограничники сообщили ему, что он является невъездным.

Смерть Виталия Шишова: основное

  • Шишов – белорусский активист, в августе 2020 года он и его девушка бежали в Украину из-за преследования со стороны режима Лукашенко.
  • Здесь мужчина руководил некоммерческой организацией "Белорусский дом", чтобы помогать землякам, которым также пришлось покинуть родину.
  • 2 августа девушка активиста сообщила о его исчезновении. На следующий день Шишова нашли повешенным в одном из столичных парков.
  • Любимая и друзья белоруса не верят в версию о самоубийстве. Они убеждены, что белорусские спецслужбы убили Шишова из-за его гражданской позиции.
Автор: Ірина Буртик