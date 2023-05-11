СБУ сообщила о подозрении трем регионалам, среди них Царев

Служба безопасности объявила о подозрении бывшим народным депутатам от Партии регионов, которые способствовали России в ведении агрессивной войны против Украины. Речь идет об Олеге Цареве, Дмитрии Святаше и Игоре Маркове.

Бывшие депутаты скрываются от правосудия на территории России. Следователи СБУ сообщили всем троим о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

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"Сливал" информацию врагу

Следователи установили, что Олег Царев сотрудничал с руководством минобороны России после начала полномасштабного вторжения. Более того, экснардеп "сливал" агрессору информацию о последствиях вражеских воздушных ударов по территории Украины.

Он передал оккупантам подробные сведения о результатах ракетных обстрелов Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Царев получил эти данные от еще одного "регионала" – Дмитрия Святаша.

Оправдывали агрессию России

Сам Святаш активно выступал в поддержку страны-агрессора, поэтому Кремль рассматривал его как потенциального гауляйтера Харьковщины.

Чиновник передавал захватчикам информацию о вооружениях, времени и направлениях движения подразделений Сил обороны по территории региона. У него были "партийные" связи на территории Харьковской области.

Еще один подозреваемый, бывший нардеп-регионал Игорь Марков регулярно оправдывал вооруженную агрессию России против Украины. Его не раз показывали в эфирах пропагандистских каналов.

Следователи СБУ дополнительно квалифицировали преступные действия Маркова по статьям о пропаганде войны, а также оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России.

Ранее Служба безопасности уже сообщала этим фигурантам о подозрении в совершении других преступлений против государственной безопасности Украины.