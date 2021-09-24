СБУ объявила подозрение руководству "Партии Шария": среди них – теща пророссийского блогера

СБУ объявила о подозрении руководителям "Партии Шария". Среди них – теща Анатолия Шария.

Пресс-служба СБУ в комментарии 24 каналу рассказала, что, по предварительным данным, одна из руководительниц партии занималась подделкой документов. В частности, о "покупке" политической силы и избрании ее "руководителей".

Заметьте Санкций против Шария просили его же однопартийцы, – Стерненко

В СБУ отметили, что имеют доказательства причастности женщины к подделке документов о перерегистрации "Объединенной Украины" в политсилу "Партия Шария".

Злоумышленница фальсифицировала протоколы заседаний "политической силы", что позволило "избрать нужных руководителей партии",

– говорится в сообщении.

Сейчас решают вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Специалисты из СБУ устанавливают людей, которые могут быть причастны к этой противоправной деятельности.

Фамилию купили за 500 долларов

В СБУ напомнили: Виктор Шарий, на которого зарегистрировали "Партию Шария", признался, что не имеет никакого отношения к деятельности "политсилы".

Нотариальное согласие на использование своей фамилии он дал за 500 долларов.

Спор отца Зеленского и Шария

Отец Владимира Зеленского Александр Зеленский – опубликовал в инстаграме трогательное фото из семейного архива. Он заметил, что это большое счастье: любимая жена, сын, добившейся успеха, а также внуки, у которых все еще впереди.

Одиозный блогер Шарий отреагировал. Он заявил: "выращивай огурцы на даче и не вылезай на свет, пока твой сын вводит санкции против семей оппонентов".

Отец украинского лидера ответил. Зеленский-старший заявил: выпороть бы тебя как следует, чтобы знал, как со старшими разговаривать. Вот и показал ты всю свою сущность,"борец с диктатором".