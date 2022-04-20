СБУ обнаружила в Харьковской области скрытый склад с боеприпасами на 200 миллионов долларов

В Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила законспирированный склад с боеприпасами и комплектующими к военной технике на 200 миллионов долларов.

Оборудование уже передано на нужды вооруженных сил Украины. Теперь вражеские запасы будут работать против них.

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По предварительным данным, имеющиеся детали были предназначены для подбитой техники России, которую враг собирался чинить во время наступления.

Однако благодаря сопротивлению украинских защитников Харьков оказался не по зубам оккупантам. А усилиями СБУ вся изъятая партия вооружения будет использована для защиты нашего государства,

говорится в отчете ведомства.

Какие детали изъяла СБУ

В ходе обысков Служба безопасности Украины изъяла и передала Министерству обороны:

60 полнокомплектных танковых двигателей,

запчасти,

комплектующие к бронетехнике.

Более того, в отдельных помещениях обнаружено 26 управляемых ракет класса "воздух-воздух" .

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По информации СБУ, обнаруженное оборудование было похищено из военных арсеналов. В преддверии вторжения владельцы склада хотели пойти на сотрудничество с оккупационными войсками и предоставить технику для нужд врага.

Теперь СБУ установила причастных к преступлению, вскоре каждый из них получит соответствующее наказание.

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