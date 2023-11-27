"Некорректная интерпретация": в СБУ прокомментировали слова Данилова о шпионах
Алексей Данилов на днях сделал заявление, которое неправильно трактовали западные медиа. Он впоследствии объяснил, что имел в виду, но в СБУ также не оставили без внимания.
Западные СМИ писали, что секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Россия якобы активизировала шпионов в СБУ, но он объяснил, что имел в виду, что СБУ работает по шпионам в Украине. В то же время это прокомментировали в пресс-службе СБУ. 24 Канал.
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СБУ искореняет российские агентурные сети
Одним из ключевых направлений деятельности СБУ есть противодействие попыткам вражеских спецслужб наладить свои агентурные сети и дестабилизировать ситуацию в Украине. Там отметили, что постоянно фиксируют подобные попытки и противодействуют им.
В течение 2022 – 2023 годов Служба безопасности разоблачила более 2 тысяч предателей и установила более 300 агентов иностранных спецслужб.
Среди уличенных в том числе – народные депутаты Виктор Медведчук, Андрей Деркач, Александр Пономарев, Александр Дубинский, эксочельщик Главного управления СБУ в Крыму Олег Кулинич и другие.
Такие результаты, в частности, стали следствием того, что СБУ усилила направление контрразведывательной деятельности, изменила кадровые подходы к своей работе и прошла путь внутренней очистки.
– отметили в пресс-службе.
Благодаря действиям работников Службы безопасности Украины, любые попытки российских агентов ФСБ и игру использовать свой агентурный потенциал в условиях войны нейтрализуются.
Там также подчеркнули, что информация о предателях в рядах спецслужбы не соответствует действительности и является неправильной интерпретацией слов главы СНБО.
Интервью Данилова для The Times
- Глава СНБО сказал, что Россия активизировала "спящих шпионов" для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Вероятно, именно такова цель российского президента Владимира Путина. Также он отметил, что еще одной целью России является "вбить клин" между политическим и военным руководством Украины.
- По словам Данилова, россияне понимают, что не могут выиграть военным путем, так что в приоритете агрессора все возможные методы дестабилизации.
- Также он отметил, что разведывательные службы России используют для работы за границей два вида сотрудников: агентов под дипломатическим прикрытием и агентов, которых называют "нелегалами".