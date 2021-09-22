СБУ опубликовала секретные данные о начале Второй мировой войны: ученые написали об этом книгу

Ученые презентовали книгу о первых месяцах Второй мировой войны, в которой описали, как советская власть "зачищала" Западную Украину от так называемых "враждебных элементов". Обнародованная информация ранее была засекречена и стала доступной благодаря открытости Архива СБУ, где хранятся соответствующие данные.

Презентация состоялась в Варшаве и знаменует 25-летие сотрудничества ученых обеих стран. А именно – касательно работы по подготовке совместной документальной серии "Польша и Украина в тридцатых-сороковых годах ХХ века. Неизвестные документы из архивов специальных служб".

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Это уже 10, юбилейный том серии. Он называется "Приказ № 001353. Операция проскрипции НКВД в 1939 – 1941". Выпуск вышел в свет в 2020 году и уже успел привлечь немалое внимание мирового сообщества,

– заявил Андрей Когут.

По его словам, в издании впервые публикуются неизвестные ранее документы. В частности о репрессиях, которые совершали органы НКВД в западных областях Украины, оккупированных советской властью осенью 1939 года, против:

государственных деятелей;

военнослужащих;

сотрудников специальных и правоохранительных органов Второй Речи Посполитой.

Директор Отраслевого государственного архива СБУ отметил, что выход книги стал возможным благодаря сотрудничеству Архива Службы безопасности Украины и Архива Института национальной памяти Республики Польша.

Наш совместный проект является уникальным не только для Польши и Украины, но и для всей Европы. Несмотря на то, что в фокусе нашей работы находились сложные вопросы XX века, нам удалось опубликовать 10 томов архивных документов. Еще большее значение проекту придает тот факт, что это архивные документы бывших коммунистических спецслужб,

– добавил он.

Благодаря 25-летнему сотрудничеству увидели свет 10 томов серии:

Польское подполье 1939 – 1941. Львов-Коломыя – Стрый – Золочев (1998);

Переселение поляков и украинцев 1944 - 1946 (2000);

Польское подполье 1939 – 1941. От Волыни до Покутья (2004);

Поляки и украинцы между двумя тоталитарными системами 1942 – 1945 (2005);

Акция "Висла" 1947 (2006);

Операция "Сейм" 1944 – 1946 (2007);

Голодомор в Украине 1932 – 1933 (2008);

Большой террор: Польская операция 1937 – 1938 (2010);

Организация украинских националистов в Польше в 1944 – 1950 годах. Ликвидация руководящих структур (2018);

Приказ № 001353. Операция проскрипции НКВД в 1939 – 1941 (2020).

В 2009 году издана англоязычная версия 7 Тома о Голодоморе в Украине (Holodomor. The Great Famine in Ukraine, 1932 – 1933). В 2010 году – англоязычный сборник с самыми интересными документами из предыдущих томов. В 2018 – альбом о деятельности рабочей группы "Польша и Украина в тридцатых-сороковых годах ХХ века. Двадцать лет совместному польско-украинскому проекту".

Ученые презентовали книгу о первых месяцах Второй мировой войны / Фото СБУ