СБУ опубликовала видео допроса боевика, который с автоматом пришел на позиции ВСУ

Украинские военные задержали на линии разграничения пророссийского боевика. Мужчина еще в 2018 году присоединился к рядам оккупантов. Видео с его допросом опубликовала СБУ

Задержанный, сообщили в Службе безопасности, участвовал в обстрелах украинских подразделений на территории Бахмутского района Донецкой области.

Актуально Не "Градами" едиными: оккупанты разместили десятки танков на оккупированной территории

Боевик по ошибке вышел на украинские позиции

В СБУ отметили, что боевик потерял ориентир и ошибочно пришел к украинским позициям. К незаконным вооруженным формированиям мужчина присоединился еще в 2018 году: был на должностях стрелка, а также помощника гранатометчика.

Что обнаружили у задержанного:

"военный билет ЛНР",

"временное удостоверение" жителя ОРДЛО;

снаряжен магазин от автомата Калашникова.

Следователи СБУ уже сообщили боевику о подозрении в таких преступлениях: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в террористической группе или террористической организации. Впоследствии пособнику оккупантов изберут меру пресечения.

Боевик говорит, что присоединился к боевикам, чтобы "постоять на границе"

Должность – номер расчетов. Подразделение – отдельный взвод. Крупнокалиберный "Утес" пулемет. Пулеметчик. "Утес". Второго мотострелкового батальона 7 гвардейской чистяковской бригады,

– рассказал боевик на допросе.

Что касается своих мотивов присоединения к боевикам, то мужчина сказал, "чтобы на границе постоять".

Боевик видел кадровых российских офицеров

Подразделение задержанного базировалось в Логвиново. Он сообщил, что видел кадровых российских офицеров – однако на уровне комбата и выше.

Выпивают, но так – чтобы грустно не было,

– так описал моральный климат у боевиков задержанный

Смотрите видео допроса боевика:

Что известно о задержании боевика на линии разграничения