Об этом рассказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает 24 Канал.

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Что известно об инциденте

По мнению нардепа, в Украине пока нет понимания того, что является важным, поэтому некоторые "ради хайпа" пытаются показать, что знают. Это вопросы государственной безопасности, которые стоят, в частности, человеческих жизней.

Костенко отметил, что политические лидеры, которые руководят фракциями, должны быть осведомлены о ситуации на высшем уровне, но не должны разглашать эту информацию журналистам.

Это правильно. Пусть разбираются, чтобы больше не было таких ситуаций,

– сказал он.

Напомним, в ГУР официально опровергли принадлежность заявления об "угрозе существования для Украины, если не будет переговоров" Буданову. Там призвали не распространять непроверенную информацию.

Сам Буданов ответил на эти слухи анекдотом о бабушках-сплетницах.