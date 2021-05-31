СБУ отработала борьбу с террористами возле самой линии фронта: видео

Служба безопасности Украины провела двухдневные антитеррористические тактико-специальные учения в районе ООС. Заключительная фаза тренировок прошла в прифронтовой Авдеевке.

Учебные мероприятия состоялись на главном стратегическом объекте города в условиях, максимально приближенных к реальным.

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Участники учений отработали алгоритм совместных действий по нейтрализации "диверсантов", которые по легенде планировали диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе и сбежать из города,

– говорится в сообщении.

Правоохранители провели оперативно-розыскные, контрразведывательные и фильтрационные мероприятия по выявлению и обезвреживанию условных преступников.

Благодаря слаженным действиям всех подразделений учений, злоумышленников своевременно обнаружили и задержали. Последствия их подрывной деятельности – нейтрализовали.

СБУ провела антитеррористические учения / Фото пресс-службы СБУ

Регулярное проведение таких учений позволяет спецназовцам, которые борются с терроризмом, усилить эффективность совместных действий при проведении соответствующих операций.

Участие в учениях приняли представители региональных подразделений:

Службы безопасности;

Вооруженных сил;

штаба Объединенных сил;

Национальной гвардии;

Национальной полиции;

Госслужбы по чрезвычайным ситуациям;

Госпогранслужбы;

органов государственной власти и местного самоуправления.

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