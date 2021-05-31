СБУ отработала борьбу с террористами возле самой линии фронта: видео

Служба безопасности Украины провела двухдневные антитеррористические тактико-специальные учения в районе ООС. Заключительная фаза тренировок прошла в прифронтовой Авдеевке.
Учебные мероприятия состоялись на главном стратегическом объекте города в условиях, максимально приближенных к реальным.
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Участники учений отработали алгоритм совместных действий по нейтрализации "диверсантов", которые по легенде планировали диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе и сбежать из города,
– говорится в сообщении.
Правоохранители провели оперативно-розыскные, контрразведывательные и фильтрационные мероприятия по выявлению и обезвреживанию условных преступников.
Благодаря слаженным действиям всех подразделений учений, злоумышленников своевременно обнаружили и задержали. Последствия их подрывной деятельности – нейтрализовали.
СБУ провела антитеррористические учения / Фото пресс-службы СБУ
Участие в учениях приняли представители региональных подразделений:
- Службы безопасности;
- Вооруженных сил;
- штаба Объединенных сил;
- Национальной гвардии;
- Национальной полиции;
- Госслужбы по чрезвычайным ситуациям;
- Госпогранслужбы;
- органов государственной власти и местного самоуправления.
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