СБУ отработала борьбу с террористами возле самой линии фронта: видео

31 мая 2021 , 10:25
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Источник:

пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины провела двухдневные антитеррористические тактико-специальные учения в районе ООС. Заключительная фаза тренировок прошла в прифронтовой Авдеевке.

Учебные мероприятия состоялись на главном стратегическом объекте города в условиях, максимально приближенных к реальным.

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Участники учений отработали алгоритм совместных действий по нейтрализации "диверсантов", которые по легенде планировали диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе и сбежать из города,
– говорится в сообщении.

Правоохранители провели оперативно-розыскные, контрразведывательные и фильтрационные мероприятия по выявлению и обезвреживанию условных преступников.

Благодаря слаженным действиям всех подразделений учений, злоумышленников своевременно обнаружили и задержали. Последствия их подрывной деятельности – нейтрализовали.

СБУ провела антитеррористические учения / Фото пресс-службы СБУ

Обратите внимание! Регулярное проведение таких учений позволяет спецназовцам, которые борются с терроризмом, усилить эффективность совместных действий при проведении соответствующих операций.

Участие в учениях приняли представители региональных подразделений:

  • Службы безопасности;
  • Вооруженных сил;
  • штаба Объединенных сил;
  • Национальной гвардии;
  • Национальной полиции;
  • Госслужбы по чрезвычайным ситуациям;
  • Госпогранслужбы;
  • органов государственной власти и местного самоуправления.

СБУ провела антитеррористические учения возле линии фронта: смотрите видео

Автор: Олег Васьків