СБУ отработала по 15 арсеналу ВМФ РФ, Кронштадтской морской базе и нефтебазе на Кубани

Украина атаковала российские регионы и оккупированные территории ночью 6 июня. Днем СБУ сообщила о том, какие объекты поразила в России.

Об этом Служба безопасности Украины рассказала в своем телеграм-канале.

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Какие объекты поразила СБУ в России 6 июня?

В Службе написали, что выполняют поставленные Владимиром Зеленским задачи. Интересно, что буквально вчера президент сказал, что согласовал СБУ новые операции. Атака на Санкт-Петербург и окрестности стала второй за время проведения в городе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Воины "Альфы" СБУ совместно с Вооруженными силами Украины и ГУР МО нанесли удары по ряду важных военных и логистических объектов на территории России. В частности, по 15-му арсеналу ВМФ РФ в Ленинградской области, Кронштадтской военно-морской базе и нефтебазе "Усть-Лабинск" в Краснодарском крае,

– говорится в сообщении.

На складах 15-го арсенала сейчас пожар и вторичная детонация, ведь оккупанты хранят там ракеты и боеприпасы.

"В местных чатах сообщают о возможной эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов. Также зафиксировано возгорание в районе Кронштадтской военно-морской базы и Кронштадтского морского завода. Все эти военные объекты обеспечивают деятельность корабельной группировки врага в Балтийском море", – добавили детали в СБУ.

На территории нефтебазы "Усть-Лабинск" зафиксировали ряд взрывов, после которых начался масштабный пожар. Огонь охватил по меньшей мере три резервуара с нефтепродуктами. Нефтебаза – важный тыловой узел хранения и поставки горючего для российских войск на южном и восточном направлениях.

"Такого рода спецоперации ослабляют Балтийский флот врага. Пораженные объекты используются для хранения боеприпасов, ремонта и обеспечения боевой деятельности кораблей. Их вывод из строя усложняет логистику противника, снижает боеготовность флота и ограничивает возможности России действовать в Балтийском регионе", – объяснили в СБУ.

Напомним, россияне жаловались, что только Санкт-Петербург атаковали 200 дронов. В целом же по России было якобы запущено более 300. Местные власти признали, что были попадания на "объекте минобороны".