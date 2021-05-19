Ведомство изучает материалы в рамках открытого уголовного производства. Об этом 19 мая рассказал представитель ведомства Артем Дехтяренко.

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СБУ изучает видео с Чаусом

Мы открыли уголовное производство и изучаем и анализируем все материалы, которые могут выступить элементами доказательной базы,

– рассказал Артем Дехтяренко.

Он также добавил, что выводы обнародуют, когда завершат работу.

Как Чаус объясняет свое исчезновение

17 мая экс-судья Николай Чаус, которого якобы похитили в апреле 2021 года, записал видеообращение в телеграм-канале и заявил, что с ним все хорошо. Однако он отказался рассказать, где находится и пообещал разоблачить своих обидчиков. В том же обращении Чаус заверил, что его похитили еще в 2016 году, а не недавно.

После того, 19 мая, Николай Чаус опубликовал новое видео, в котором заверил, что собирается вернуться в Украину и пригрозил компроматом на своих похитителей.

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