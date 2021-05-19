Ведомство изучает материалы в рамках открытого уголовного производства. Об этом 19 мая рассказал представитель ведомства Артем Дехтяренко.
Заметьте Чаус – маленькая граната под украинскую политику, – Бутусов о появлении экс-судьи
СБУ изучает видео с Чаусом
Мы открыли уголовное производство и изучаем и анализируем все материалы, которые могут выступить элементами доказательной базы,
– рассказал Артем Дехтяренко.
Он также добавил, что выводы обнародуют, когда завершат работу.
Как Чаус объясняет свое исчезновение
- 17 мая экс-судья Николай Чаус, которого якобы похитили в апреле 2021 года, записал видеообращение в телеграм-канале и заявил, что с ним все хорошо. Однако он отказался рассказать, где находится и пообещал разоблачить своих обидчиков. В том же обращении Чаус заверил, что его похитили еще в 2016 году, а не недавно.
- После того, 19 мая, Николай Чаус опубликовал новое видео, в котором заверил, что собирается вернуться в Украину и пригрозил компроматом на своих похитителей.
Что известно о скандальном судье Николае Чаусе
- Николай Чаус – это скандальный экс-судья Днепровского районного суда города Киева, которого в 2016 году задержали на получении взятки в 150 тысяч долларов. Правоохранители на заднем дворе его дома нашли закопанные трехлитровые банки с тысячами долларов.
- После этого судья в 2016 году бежал в Молдову, где в 2017 году его задержали.
- Тогда Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала у Молдовы экстрадиции Чауса, чтобы провести досудебное расследование. Бывший судья просил у Молдовы убежища.
- В апреле 2021 года появилась информация, что якобы судью похитили. Позже в анонимных телеграм-каналах появились видеозаписи вероятного похищения и фото Чауса со следами побоев. Полиция Молдовы подтвердила факт похищения.
- После обнародования видео 17 мая прокуратура Молдовы сказала, что уже изучает видео экс-судьи.