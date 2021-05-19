Відомство вивчає матеріали в рамках відкритого кримінального провадження. Про це 19 травня розповів речник відомства Артем Дехтяренко.

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СБУ вивчає відео з Чаусом

Ми відкрили кримінальне провадження і вивчаємо та аналізуємо усі матеріали, які можуть виступити елементами доказової бази,
– розповів Артем Дехтяренко.

Він також додав, що висновки оприлюднять, коли завершать роботу. 

Як Чаус пояснює своє зникнення

  • 17 травня екссуддя Микола Чаус, якого нібито викрали у квітні 2021 року, записав відеозвернення у телеграм-каналі та заявив, що з ним все добре. Однак він відмовився розповісти, де перебуває й пообіцяв викрити своїх кривдників. У тому ж зверненні Чаус запевнив, що його викрали ще у 2016 році, а не нещодавно. 
  • Після того, 19 травня, Микола Чаус опублікував нове відео, на якому запевнив, що збирається повернутися в Україну та пригрозив компроматом на своїх викрадачів.

Що відомо про скандального суддю Миколу Чауса

  • Микола Чаус – це скандальний екссуддя Дніпровського районного суду міста Києва, якого у 2016 році затримали на отриманні хабаря у 150 тисяч доларів. Правохоронці на задньому дворі його будинку знайшли закопані трилітрові банки з тисячами доларів.
  • Після цього суддя у 2016 році втік у Молдову, де у 2017 році його затримали. 
  • Тоді Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала у Молдови екстрадиції Чауса, щоб провести досудове розслідування. Колишній суддя просив у Молдови притулку. 
  • У квітні 2021 року з'явилась інформація, що нібито суддю викрали. Пізніше в анонімних телеграм-каналах з'явилися відеозаписи ймовірного викрадення і фото Чауса зі слідами побоїв. Поліція Молдови підтвердила факт викрадення.
  • Після оприлюднення відео 17 травня прокуратура Молдови сказала, що вже вивчає відео екссудді. 