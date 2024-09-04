СБУ озвучила первые версии, которые рассматривают после трагедии в Полтаве. В частности, говорят о разведывательном дроне. Об этом во время брифинга заявил руководитель Управлением СБУ в Полтавской области Константин Семенюк. Сейчас продолжаются антитеррористические контрразведывательные мероприятия.

глава ОВА Филипп Пронин заявил, что 146 раненых после атаки в Полтаве сейчас в больницах в тяжелом состоянии. На месте работало 30 машин скорой помощи. Людей везли в семь больниц. Всего пострадавших - 298, погибло 53 человека.

начальник ГСЧС Полтавщины Андрей Хижняк заявил, что с места обстрела в Полтаве вывезли уже более тысячи тонн разного вида обломков. Под завалами могут быть пять человек.