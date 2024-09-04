Станом на 10:34 рятувальники повідомили про 53 загиблих та 271 поранену людину. Також під завалами може перебувати ще до 5 осіб.

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Які версії озвучила Служба безпеки

Видання "КИЇВ24" написало з посиланням на брифінг СБУ, що керівник Управління СБУ у Полтавській області Костянтин Семенюк назвав перші версії.

Зокрема, про розвідувальний дрон… Нині тривають антитерористичні контррозвідувальні заходи,

– заявив Семенюк.

️Очільник ОВА Філіп Пронін заявив, що 146 поранених після атаки у Полтаві нині в лікарнях у важкому стані. На місці працювало 30 машин швидкої допомоги. Людей везли до семи лікарень. Загалом постраждалих - 298, загинуло 53 людини.

️Начальник ДСНС Полтавщини Андрій Хижняк заявив, що з місця обстрілу в Полтаві вивезли вже більше тисячі тонн різного виду уламків. Під завалами можуть бути п'ятеро людей.