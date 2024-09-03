Ворог поцілив по військовому Інституту зв'язку у Полтаві та сусідній лікарні. Про це повідомив Володимир Зеленський. Була зруйнована одна з будівель навчального закладу, під завалами опинилися люди.

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ДБР могло порушити справу проти військових через удар по Полтаві

Про те, що Державна служба розслідувань порушила справу стосовно військових, написали у ЗМІ.

Важливо! У ДБР 24 Каналу зазначили, що офіційний коментар оприлюднять вже незабаром.

Деталі удару по Полтаві

Вибухи в місті пролунали ще зранку. Опівдні в МО визнали, що удар припав по навчальному закладу. Там зазначили: між тривогою і прильотом було так мало часу, що вибух застав людей в момент евакуації до бомбосховища. Пошкоджено і будинки поруч.

На четверту годину дня 3 вересня відомо про 47 загиблих і 206 поранених. Із 4 вересня в регіоні оголосили триденну жалобу.

Українська влада, зокрема Зеленський і Лубінець, відреагували на цей удар.

Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. І ми знову й знову кажемо всім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор: системи ППО та ракети до них потрібні в Україні, а не десь на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись потім. Кожен день зволікання – це, на жаль, загибель людей,

– сказав президент.