Сегодня в Полтаве российские ракеты ударили по военному учебному заведению.

Есть десятки погибших и сотни раненых. Мы потеряли мужественных украинцев, наших собратьев и посестер, военнослужащих.

Это война. И наших граждан, наших воинов убил противник, нанеся удар далеко в тылу.

Искренне сочувствуем всем, кто потерял родных, разделяем горе близких. Сделаем все возможное для скорейшего выздоровления раненых.

Вместе с тем Командование Сухопутных войск проводит расследование, чтобы выявить, было ли сделано достаточно, чтобы обезопасить жизнь и здоровье военнослужащих на объекте. И чтобы выяснить, должным ли образом осуществлялось руководство учреждением в условиях постоянной ракетной угрозы противника.

Мероприятия по обеспечению безопасности личного состава на объектах будут усилены, как и требования к дисциплине и к командованию наших частей.

Вместе с военным руководством государства призываем международных партнеров ускорить оказание помощи, которая позволит отодвинуть смертоносное российское оружие от украинских границ.