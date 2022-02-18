СБУ переходит на усиленный режим службы, чтобы предотвратить российские теракты

В СБУ заявили, что события на оккупированном Донбассе 18 февраля являются очередным витком гибридной войны против Украины. Поэтому украинские силовики будут работать в усиленном режиме.

Пресс-служба СБУ подчеркнула, что весь мир видит, что ради достижения своих интересов террористы, которыми руководит Россия, способны пойти на любые провокации. Цель боевиков – обвинить Украину в обострении ситуации на Донбассе.

Заметьте Видео боевика Пушилина об "эвакуации" также записали еще до обострения

В СБУ заявили, что заявления террористов о плане наступления ВСУ на оккупированный Донбасс – это сплошной фейк. Его распространяют, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Подчеркиваем – в эскалации конфликта заинтересована исключительно страна-агрессор и руководители псевдореспублик,

– говорится в сообщении.

СБУ будет работать в усиленном режиме, чтобы не допустить провокаций, терактов, диверсий и других попыток расшатать ситуацию изнутри.

Украинские силовики готовы своевременно реагировать на любые сценарии дестабилизации.

Украина не будет освобождать Донбасс силой

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что никакого приказа о силовом освобождении территорий нет и быть не может. Заявления, что ВСУ якобы хотят напасть на Луганскую и Донецкую области – только циничный фейк.

Украина ценит человеческую жизнь. Если правительство примет решение освобождать оккупированные территории силой, будут большие жертвы среди местного населения. Украинская сторона не пойдет на это.

Брифинг Данилова и Верещук: смотрите видео

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Пост СБУ:

Сегодняшние события на временно оккупированной территории Украины являются очередным витком гибридной войны против нашего государства.

Весь мир видит, что ради достижения своих интересов террористы, которыми управляет страна-агрессор, способны пойти на любые провокации, чтобы в очередной раз безосновательно обвинить Украину в обострении ситуации.

Официально сообщаем: заявления пророссийских террористов о якобы планах украинских военных начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях являются фейком, инструментом для дестабилизации и не соответствуют действительности.

Подчеркиваем – в эскалации конфликта заинтересована исключительно страна-агрессор и руководители псевдореспублик.

Понимая все стоящие перед нашим государством угрозы, сотрудники СБУ несут службу в усиленном режиме, чтобы не допустить дальнейших провокаций, совершения террористических актов, диверсий и других попыток расшатать ситуацию изнутри.

Служба безопасности Украины вместе с другими органами власти готова своевременно реагировать на любые сценарии дестабилизации.