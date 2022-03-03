СБУ перехватила разговор ОМОНовцев под Гостомелем: те не знают, сколько ихним "наваляли"

Служба безопасности Украины перехватила один из разговоров российских силовиков из ОМОНа. Те обсуждают ситуацию под Гостомелем: заявляют, что их разбили "в дым".

Как подчеркнули в спецслужбе, российские войска уже вторую неделю несут значительные потери. И уже не верят, что им удастся захватить хотя бы один стратегический украинский город. В то же время они ужасаются собственным потерям, а боевой дух тает вместе с весенним снегом.

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Разбили вообще "в дым"

В ролике, который опубликовала СБУ, можно услышать слова одного из ОМОНовцев (это российский спецназ – 24 канал). Тот, вероятно, отчитывается о ситуации кому-то из своих товарищей.

По словам оккупанта, они ехали все в одной колонне: красноярцы – первыми, его отряд был вторым, далее – кемеровские и СОБР (Специальный отряд быстрого реагирования) также из Кемерово

Красноярцев разбили вообще "в дым" из танков, минометов. Наших разбили. Кемеровцы успели отскочить и убежать. Но и у них – один 200-ый и три 300-е (погибшие и раненые). О наших вообще ничего неизвестно. Сколько там "наваляли" нашим – никто не знает,

– жалуется русский захватчик.

Также он рассказал, что накануне у них был день памяти. Вероятно, вспоминали тех, кого уничтожили украинские войска.

"Поволжский командир наш поехал к матери этого пацана, а сегодня утром мне уже вот это прислали", – отметил перепуганный ОМОНовец.

Как знать, сколько вам тут еще "наваляют"

Комментируя вышеуказанные слова, в СБУ отреагировали лаконично и одновременно объемно:

"Убирайтесь домой! Ибо как знать, сколько вам здесь еще "наваляют" украинские защитники. Нам есть за что бороться!", – подчеркнули в спецслужбе.

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